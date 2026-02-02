Buco nel muro per svaligiare una ditta due uomini finiscono in caserma

Due uomini sono finiti in caserma dopo aver tentato di svaligiare una ditta nella notte tra Calendasco e San Nicolò. I carabinieri sono intervenuti e li hanno fermati, anche se gli investigatori stanno ancora verificando le loro responsabilità. Nessuno si è fatto male, ma il tentativo di furto è stato sventato all’ultimo momento.

Nottata di furti nella zona tra Calendasco e San Nicolò, ma i carabinieri sono riusciti a bloccare due persone la cui posizione però è ancora al vaglio.Nella tarda serata di domenica 1 febbraio i ladri hanno preso di mira un'azienda meccanica nella zona di Ponte Trebbia a Calendasco: per entrare hanno praticato un foro nella parete di un'azienda confinante. Poi hanno caricato ferro e rame a bordo di un mezzo, ma il passaggio di una guardia di Metronotte ha mandato a monte il loro piano. La guardia ha infatti scoperto il buco nel muro e ha bloccato un uomo che si stava nascondendo. Nel frattempo i carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno bloccato un altro complice che pare fosse coinvolto in un secondo tentativo di furto all'interno di una carrozzeria.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

