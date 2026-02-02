Buche in via Imera danneggiati autobus e macchine | Che si aspetta a intervenire?

Da giorni le buche in via Imera creano problemi a auto e bus. Nonostante le segnalazioni, nessuno ancora ha sistemato la strada. I mezzi sono stati danneggiati più volte, e la situazione resta critica. I residenti chiedono interventi immediati per evitare altri incidenti e danni alle vetture.

