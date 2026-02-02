Bryan Zaragoza è arrivato a Roma. La notte tra il 1° e il 2 febbraio 2026, l’attaccante spagnolo è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino, pronto a iniziare la sua avventura con la Roma. Ora aspetta di firmare il contratto e di conoscere i suoi nuovi compagni.

Bryan Zaragoza ha messo piede a Roma, atterrando all’aeroporto di Fiumicino nella notte tra il 1° e il 2 febbraio 2026. L’attaccante spagnolo, classe 2001, ha ufficialmente iniziato il suo percorso con la maglia giallorossa dopo aver concluso l’operazione di prestito con obbligo di riscatto dal Bayern Monaco. L’ingaggio, annunciato in serata dal club capitolino, rappresenta un passo strategico nella rivisitazione del reparto offensivo della Roma, in cerca di maggiore dinamismo e versatilità sulla corsia destra. Il calciatore, che ha militato per due stagioni in Baviera, non è stato utilizzato con continuità dal tecnico Julian Nagelsmann, limitato a poche presenze in Bundesliga e in Europa League. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bryan Zaragoza sbarca a Fiumicino: il nuovo acquisto della Roma inizia il suo percorso in giallorosso.

La Roma sta puntando Bryan Zaragoza per rinforzare l'attacco.

La Roma ha trovato l'accordo con il Bayern Monaco per Bryan Zaragoza.

