Brunella Cacciuni giovane star de ' La Preside' | La mattina insegno a scuola non chiamatemi influencer

Brunella Cacciuni, 23 anni, è ormai una ragazza famosa. La sua carriera inizia a scuola, dove insegna durante il giorno. Non si considera un influencer, dice, ma la sua popolarità cresce comunque. Nata a Torre del Greco, si è trasferita da sola a Napoli da giovane per studiare danza e ora la seguono in tanti.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Dall'esperienza nel reality Il Collegio alla fiction di Rai1 dove recita al fianco di Luisa Ranieri. L'attrice 23enne, anche professoressa nella vita reale, si racconta a Today Ha solo 23 anni ma è già una giovane star. È nata a Torre del Greco ma fin da ragazzina si è trasferita da sola a Napoli per studiare danza a livello agonistico. Mente fredda, carattere razionale e una vocazione per l'insegnamento. Brunella Cacciuni, infatti, non è solo una delle protagoniste, al fianco di Luisa Ranieri, della fiction di successo “La Preside”, su Rai 1 ogni lunedì, ma è anche una professoressa di scuola nella vita reale.🔗 Leggi su Today.it

Brunella Cacciuni torna su Rai 1 con 'La preside', e questa volta si racconta in un’intervista.

