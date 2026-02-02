bronchiectasie cosa sono come si manifestano come si scoprono e come si affrontano

Le bronchiectasie colpiscono più donne che uomini, anche se non sono legate alla fibrosi cistica. Chi ne soffre spesso si accorge dei sintomi solo quando la malattia è già avanzata. I medici spiegano che la diagnosi può essere difficile, perché i segnali sono simili ad altre patologie respiratorie. La cosa importante è riconoscere i primi sintomi e consultare subito uno specialista.

Non si può parlare di una patologia di genere. Ma se si considerano le bronchiectasie non associate a fibrosi cistica (se si manifestano in presenza di questa condizione rappresentano in quadro specifico), sicuramente le statistiche dicono che le donne ne soffrono più degli uomini. E soprattutto dicono che non sempre queste condizioni vengono riconosciute per tempo. Al contrario, la diagnosi è spesso tardiva e questo porta a peggiorare il benessere delle vie respiratorie. Per questo è importante conoscere le bronchiectasie. E parlare con il medico che può sospettare il quadro e fare gli accertamenti necessari, considerando che stiamo parlando della terza malattia cronica delle vie aeree più comune dopo l’asma e la BPCO. 🔗 Leggi su Dilei.it

