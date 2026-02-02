Brignone verso Milano-Cortina | gigante certo discesa da valutare Le parole della madre
A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Federica Brignone si prepara alle gare. La mamma, Maria Rosa Quario, spiega che il gigante è certo, ma per la discesa bisognerà aspettare le prove. La sciatrice si sta ancora allenando dopo l’infortunio di aprile, e i medici valutano se rischiare anche le discipline veloci.
Il gigante sarà certamente una delle gare olimpiche di Federica Brignone a Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, mentre per la discesa la decisione definitiva non è ancora stata presa. A chiarirlo è Maria Rosa Quario, la madre della campionessa azzurra, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.🔗 Leggi su Sportface.it
