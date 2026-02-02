Brignone verso Milano-Cortina | gigante certo discesa da valutare Le parole della madre

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Federica Brignone si prepara alle gare. La mamma, Maria Rosa Quario, spiega che il gigante è certo, ma per la discesa bisognerà aspettare le prove. La sciatrice si sta ancora allenando dopo l’infortunio di aprile, e i medici valutano se rischiare anche le discipline veloci.

Il gigante sarà certamente una delle gare olimpiche di Federica Brignone a Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, mentre per la discesa la decisione definitiva non è ancora stata presa. A chiarirlo è Maria Rosa Quario, la madre della campionessa azzurra, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

Federica Brignone, azzurra dello sci alpino, condivide il suo stato di forma in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

