Bremer sorride parlando della sua doppietta contro il Parma. Dice che è una sensazione fantastica. Poi elogia Spalletti, che secondo lui si vede da come ha preso la squadra e come gioca ora. La Juventus ha vinto 4-1 e lui si gode il momento.

Bremer è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus, partita vinta 4-1 dai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni. Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus. Di seguito le sue parole. DOPPIETTA – « È una sensazione bellissima fare gol, soprattuto per me che sono stato un anno fermo. È stato difficile riprendere anche se ora sto meglio, la gamba sta meglio. È stato difficile rispondere dopo l’autogol però poi abbiamo vinto » SPALLETTI – « È forte, si vede da come ha preso la squadra a come giochiamo ora. È cambiata totalmente. Quindi anche quando vinciamo lui cerca sempre di dire alla squadra di stare sul pezzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer a DAZN: «Fare doppietta è una sensazione bellissima. Spalletti è forte: si vede da come ha preso la squadra e come giochiamo ora»

Approfondimenti su Juventus News24

Condò analizza la situazione attuale della Juventus, evidenziando come il peso del passato possa rappresentare un ostacolo mentale.

Spalletti potrebbe sorprendere con una decisione legata a Bremer, il difensore brasiliano, in vista delle prossime sfide tra Bologna e Roma.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Juventus News24

Argomenti discussi: Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2025/2026 | DAZN News IT; Mariani comunica alla Sala Var che non ha visto la situazione Bremer-Hojlund, questo è un calcio di…; Juventus-Napoli, moviola: manca un rigore per sbracciata di Bremer su Hojlund sull'1-0; Marelli non ha dubbi: Andava concesso il rigore al Napoli per l’abbraccio di Bremer su Hojlund A Dazn: È innegabile che ci sia stata una lunga trattenuta. Ha continuato a trattenerlo anche mentre cadeva. È un rigore che andava assegnato in campo https.

Bremer Hojlund, a Open Var si parla del contatto in area di rigore nel corso di Juve Napoli. L’AIA: «Trattenuta evidente, era rigore»Bremer Hojlund, a Open Var si parla del contatto in area di rigore nel corso di Juve Napoli. L’AIA: «Trattenuta evidente, era rigore» Il consueto appuntamento con Open VAR su DAZN ha contribuito a far ... calcionews24.com

Bremer su Hojlund era da rigore, Open VAR: Revisione fatta male, Mariani l'aveva anche chiesta...Nel corso dell’ultima puntata di Open VAR su DAZN, Dino Tommasi, componente della CAN A e B, ha analizzato gli episodi più discussi dell’ultimo. tuttomercatoweb.com

Chiudiamo il discorso #JuventusNapoli con altri due episodi, sollevati più dal web che dalle moviole: fallo di Thuram su Di Lorenzo sul goal del vantaggio bianconero e "step on foot" di Hojlund su Bremer prima del potenziale fallo da rigore ( DAZN). Il proble - facebook.com facebook

Bremer Hojlund: Scintille continue e sfogo Rasmus: " " @DavideBernardi6 BordoCam #JuveNapoli è disponibile ora su #DAZN! @PokerStarsNews #JuventusNapoli x.com