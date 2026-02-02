Bremer a DAZN | Fare doppietta è una sensazione bellissima Spalletti è forte | si vede da come ha preso la squadra e come giochiamo ora
Bremer sorride parlando della sua doppietta contro il Parma. Dice che è una sensazione fantastica. Poi elogia Spalletti, che secondo lui si vede da come ha preso la squadra e come gioca ora. La Juventus ha vinto 4-1 e lui si gode il momento.
Bremer è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus, partita vinta 4-1 dai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni. Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus. Di seguito le sue parole. DOPPIETTA – « È una sensazione bellissima fare gol, soprattuto per me che sono stato un anno fermo. È stato difficile riprendere anche se ora sto meglio, la gamba sta meglio. È stato difficile rispondere dopo l’autogol però poi abbiamo vinto » SPALLETTI – « È forte, si vede da come ha preso la squadra a come giochiamo ora. È cambiata totalmente. Quindi anche quando vinciamo lui cerca sempre di dire alla squadra di stare sul pezzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
