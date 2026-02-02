Braida | Il mercato di gennaio è complicatissimo Un portiere come Maignan non si può perdere

Ariedo Braida commenta il mercato di gennaio, definendolo complicatissimo. L’ex dirigente del Milan sottolinea quanto sia importante non perdere un portiere come Maignan e rilancia l’attenzione sul rinnovo del francese. Braida ha spiegato che trovare un sostituto di livello non è facile, e il club farà di tutto per trattenere il portiere, che ormai è un pilastro della squadra.

"Il mercato di gennaio è complicatissimo perché quando riesci ad individuare un giocatore interessante spesso la squadra di appartenenza non lo lascia partire". L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato della sessione invernale di calciomercato appena conclusa: "Se si deve costruire una squadra lo si deve fare d'estate, mentre a gennaio bisogna essere bravi anche a non peggiorare". LEGGI ANCHE: Niente difensore, niente Mateta: il calciomercato del Milan si ferma a Fullkrug. E i giovani.>>> L'ex rossonero, nella sua intervista a TMW Radio, ha parlato anche del rinnovo di Mike Maignan con il Milan: "Un portiere come Maignan non si può perdere, perché è un campione.

