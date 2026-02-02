Box Office Italia | Gabriele Muccino ritrova il suo pubblico e scalza i giganti in vetta

Gabriele Muccino torna in sala con il suo nuovo film e conquista il pubblico. Nel weekend dal 29 gennaio all’1 febbraio, il suo “Le cose non dette” ha fatto il botto, superando i grandi film internazionali e i titoli italiani più noti. La sala si è riempita di nuovo, segno che il regista riesce ancora a parlare alle persone e a riaccendere l’interesse per il cinema italiano.

Il Box Office Italia del weekend dal 29 gennaio all’1 febbraio ha visto il ritorno prepotente in sala del pubblico generalista, grazie al debutto di Gabriele Muccino che, con il suo nuovo dramma familiare Le cose non dette, ha saputo scalzare i giganti internazionali e i campioni d’incassi locali. Complessivamente, il weekend si è chiuso con un incasso di 8.91 milioni di euro (oltre 1,1 milioni di spettatori), segnando un’importante crescita del 23% rispetto allo stesso periodo del 2025. Sebbene si registri una flessione del 15% sul weekend precedente, il dato annuale è entusiasmante. Il podio: Muccino, Chalamet e il fenomeno Zalone Il primo posto del Box Office Italia è andato da Le cose non dette. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Il film ‘Marty Supreme’, distribuito da I Wonder Pictures e Biografilm Collection, ha conquistato il primo posto al box office italiano, registrando un incasso di 139 mila euro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

