Bologna-Milan quando un giovane Pasalic gelò gli spalti del Dall’Ara

I tifosi del Bologna ricordano ancora il momento in cui Pasalic fece gelare gli spalti del Dall’Ara. Era l’8 febbraio 2017, e il giovane centrocampista del Milan segnò un gol decisivo contro i rossoblù, lasciando il segno in una partita che ancora si ricorda. Ora, in vista della sfida di martedì in trasferta, il ricordo di quella rete si fa strada tra i tifosi di casa.

(Fonte acmilan.com) - Ci sono partite il cui ricordo va oltre la singola stagione, e non perché coincidono con l'ottenimento di un trofeo o di un traguardo importante, storico. Sono partite il cui ricordo si tramanda per quanto accade nel corso dei 90 minuti: può succedere per una singola prestazione individuale, per un gesto tecnico speciale. O anche per la drammaticità, per come si arriva - in maniera spesso imprevedibile - a un determinato risultato, per i colpi di scena lungo il percorso. Il Bologna-Milan andato in scena l'8 febbraio 2017 appartiene, senza ombra di dubbio, a quest'ultima categoria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

