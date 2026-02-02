Bologna lancia Nottambula un nuovo servizio di sicurezza
Bologna introduce Nottambula, un nuovo servizio per la sicurezza serale. Le strade della città diventano più sicure e accessibili, grazie a questa iniziativa che coinvolge forze dell’ordine e volontari. La città punta a ridurre i rischi e a rendere più tranquillo il tempo dopo il tramonto.
Bologna si conferma pioniera in Italia nella gestione della vita serale lanciando Nottambula, una strategia innovativa che punta a rendere le strade più sicure e inclusive per tutti. Non si tratta di una semplice misura di sorveglianza, ma di un vero e proprio “Piano della Notte” ispirato alle grandi capitali europee. L’obiettivo è trasformare il buio in uno spazio accogliente per chi esce per divertimento, per chi lavora o semplicemente per chi deve tornare a casa, garantendo a chiunque il diritto di muoversi senza timore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nottambula Bologna (@nottambulabologna) Il pilastro di questa iniziativa sono gli street host, figure esperte in mediazione sociale che pattugliano i luoghi caldi della movida, come la zona universitaria e il Parco della Montagnola. 🔗 Leggi su Cultweb.it
