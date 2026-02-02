Bologna introduce Nottambula, un nuovo servizio per la sicurezza serale. Le strade della città diventano più sicure e accessibili, grazie a questa iniziativa che coinvolge forze dell’ordine e volontari. La città punta a ridurre i rischi e a rendere più tranquillo il tempo dopo il tramonto.

Bologna si conferma pioniera in Italia nella gestione della vita serale lanciando Nottambula, una strategia innovativa che punta a rendere le strade più sicure e inclusive per tutti. Non si tratta di una semplice misura di sorveglianza, ma di un vero e proprio “Piano della Notte” ispirato alle grandi capitali europee. L’obiettivo è trasformare il buio in uno spazio accogliente per chi esce per divertimento, per chi lavora o semplicemente per chi deve tornare a casa, garantendo a chiunque il diritto di muoversi senza timore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nottambula Bologna (@nottambulabologna) Il pilastro di questa iniziativa sono gli street host, figure esperte in mediazione sociale che pattugliano i luoghi caldi della movida, come la zona universitaria e il Parco della Montagnola. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bologna lancia Nottambula, un nuovo servizio di sicurezza

Approfondimenti su Bologna Nottambula

Se rientri a casa di notte e desideri sentirti più sicuro, il servizio Nottambula di Bologna offre una soluzione gratuita di pedibus tra le vie del centro.

Nottambula alla Velostazione offre un rifugio nel cuore di Bologna.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bologna Nottambula

Argomenti discussi: Paura di tornare a casa di notte? A Bologna puoi farlo in sicurezza grazie a Nottambula, il servizio di accompagnamento gratuito.

Paura di tornare a casa di notte? A Bologna puoi farlo in sicurezza grazie a Nottambula, il servizio di accompagnamento gratuitoBologna lancia Nottambula, il servizio di street host, nuovi presìdi notturni e accompagnamento notturno che rende la città più sicura. greenme.it

Rientri a casa di notte e hai paura? Come funziona Nottambula, il servizio (gratis) di pedibus tra le vie del centro di BolognaBologna, 12 dicembre 2025 – E’ sabato sera, decidi di andare in centro a Bologna con gli amici per divertirti in un locale, ristorante o discoteca. Il tempo passa quando ci si diverte, e quando arriva ... ilrestodelcarlino.it

«MILAN IN EMERGENZA! SAELEMAEKERS SALTA IL BOLOGNA, PULISIC NON SI ALLENA! ALLEGRI LANCIA ATHEKAME E PROVA IL DUO NKUNKU-LOFTUS!» #BolognaMilan #SerieA #Pulisic #Leao #Nkunku #Athekame #SkySport - facebook.com facebook