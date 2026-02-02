Bollo auto prima scadenza dell' anno con le nuove regole | cosa è cambiato

La prima scadenza del bollo auto con le nuove regole si avvicina. Le modifiche valgono solo per le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 2026. Chi ha un’auto più vecchia dovrà continuare a pagare secondo le vecchie tariffe. La modifica ha già suscitato qualche confusione tra gli automobilisti.

Si avvicina a grandi passi la prima scadenza del nuovo bollo, quello cioè le cui regole saranno applicate esclusivamente sulle auto immatricolate dopo il 1° gennaio 2026. Se da un lato non cambiano le regole per calcolare l'importo della tassa, divenuta a tutti gli effetti un tributo territoriale la cui competenza spetta alle Regioni, dall'altro si sono modificate invece le scadenze e le modalità di pagamento. Per quanto concerne i proprietari di vetture acquistate entro il 31 gennaio 2026, il versamento non seguirà più i consueti scaglioni fissi, ma l'importo spettante dovrà essere corrisposto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il mezzo è stato immatricolato e la copertura sarà valida per 12 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A partire dal 1° gennaio 2026, il bollo auto subirà alcune modifiche, con nuove esenzioni per chi ha redditi bassi e conferme per quelle relative alle auto elettriche.

