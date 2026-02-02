BMW avvia a Salching centro specializzato nel riciclo delle celle batteria per veicoli elettrici

La BMW ha aperto a Salching un nuovo centro dedicato al riciclo delle celle delle batterie dei veicoli elettrici. L’obiettivo è migliorare la sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale del settore automobilistico. Le prime operazioni sono partite, segnando un passo avanti importante per l’azienda e per il futuro delle auto elettriche in Italia e in Europa.

Il BMW Group ha avviato operazioni al nuovo Cell Recycling Competence Center (CRCC) di Salching, in Bassa Baviera, in un'importante svolta strategica per la sostenibilità del settore automobilistico. L'inaugurazione ufficiale, avvenuta a febbraio 2026, segna l'avvio del primo impianto in Europa dedicato al riciclo diretto delle celle delle batterie per veicoli elettrici, un processo innovativo sviluppato in collaborazione con Encory GmbH, la joint venture tra BMW Group e Interzero Group. Il centro si inserisce in un percorso produttivo integrato che coinvolge tre sedi chiave: Monaco, dove vengono progettate e sperimentate le nuove generazioni di celle; Parsdorf, dove avviene la produzione pilota; e ora Salching, il nodo centrale del riciclo.

