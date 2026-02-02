Blitz della polizia in hotel in stanza la droga e avrebbe dovuto già essere in carcere

La polizia ha fatto un blitz in un hotel di Sampierdarena, dove ha trovato droga in una stanza. L’uomo arrestato, un 52enne di Genova, doveva già essere in carcere, ma è stato sorpreso ancora una volta con sostanze illegali. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di sabato 31 gennaio.

Un 52enne genovese è stato arrestato dalla polizia in via Imbriani a Sampierdarena nel pomeriggio di sabato 31 gennaio 2026. Gli agenti si sono recati in un hotel per accertamenti su una sospetta attività di spaccio nella zona. Tra gli ospiti è stato identificato un uomo già noto per i suoi precedenti e destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione. All'interno della stanza in cui soggiornava i poliziotti hanno subito notato la sostanza stupefacente. In totale, tre grammi di cannabis, diciassette grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un coltellino, materiale da confezionamento e 11.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Sampierdarena Polizia

Una vasta operazione della polizia ha coinvolto un carcere nelle prime ore del mattino, con l’obiettivo di individuare sostanze stupefacenti e cellulari illegali.

Un cittadino straniero irregolare è stato arrestato dalla Polizia di Busto Arsizio per aver spacciare droga lanciandola dal terrazzo di un edificio a Buscate.

Ultime notizie su Sampierdarena Polizia

