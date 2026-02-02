Biogem altri quattro Dottori di ricerca formati nei laboratori

Quattro giovani ricercatori di Biogem hanno appena discusso con successo le loro tesi di dottorato. Hanno portato avanti studi sui meccanismi molecolari delle malattie renali, lavorando nei laboratori di Nefrologia Traslazionale e Oncologia. Questa fase segna un passo importante per il centro di ricerca, che continua a formare nuove figure specializzate nel settore biomedico.

Hnno brillantemente discusso la propria tesi di dottorato altri quattro giovani ricercatori cha hanno condotto i propri esperimenti presso Biogem, in particolare nel laboratorio di Nefrologia Traslazionale Insieme all'oncologia, lo studio dei meccanismi molecolari delle patologie renali costituisce un asse portante delle ricerche biomediche di Biogem. L'area nefrologica, diretta dal prof. Francesco Trepiccione, si struttura in diverse linee di ricerca specifiche: malattie rare, diretta dalla dott.ssa Anna Iervolino, fisiologia renale molecolare e cellulare, diretta dalla dott.

