Bimbo di 6 anni vaga nudo e scalzo in tangenziale | salvato nella notte
La notte scorsa, un bambino di 6 anni con autismo è stato trovato nudo e scalzo sulla tangenziale. Il piccolo si era allontanato da casa, sfuggendo alla sorveglianza dei genitori. Una pattuglia della Polizia Locale lo ha individuato verso mezzanotte, mettendo fine a una notte di paura per la famiglia.
Il piccolo, affetto da autismo, si era allontanato da casa eludendo la sorveglianza dei genitori. È stato individuato a mezzanotte da una pattuglia della Polizia Locale. MODENA – Poteva trasformarsi in tragedia quella che, fortunatamente, si è conclusa solo con un grande spavento e un sospiro di sollievo. Sabato notte, intorno alle 24:00, un bambino di soli sei anni è stato tratto in salvo mentre vagava completamente solo, scalzo e senza vestiti lungo la tangenziale Neruda di Modena. Il ritrovamento provvidenziale. A notare la piccola sagoma nell’oscurità è stata una pattuglia della Polizia Locale, che in quel momento stava rientrando in città dopo una trasferta istituzionale a Pontremoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
