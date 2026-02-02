La notte scorsa, un bambino di 6 anni con autismo è stato trovato nudo e scalzo sulla tangenziale. Il piccolo si era allontanato da casa, sfuggendo alla sorveglianza dei genitori. Una pattuglia della Polizia Locale lo ha individuato verso mezzanotte, mettendo fine a una notte di paura per la famiglia.

Il piccolo, affetto da autismo, si era allontanato da casa eludendo la sorveglianza dei genitori. È stato individuato a mezzanotte da una pattuglia della Polizia Locale. MODENA – Poteva trasformarsi in tragedia quella che, fortunatamente, si è conclusa solo con un grande spavento e un sospiro di sollievo. Sabato notte, intorno alle 24:00, un bambino di soli sei anni è stato tratto in salvo mentre vagava completamente solo, scalzo e senza vestiti lungo la tangenziale Neruda di Modena. Il ritrovamento provvidenziale. A notare la piccola sagoma nell’oscurità è stata una pattuglia della Polizia Locale, che in quel momento stava rientrando in città dopo una trasferta istituzionale a Pontremoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimbo di 6 anni vaga nudo e scalzo in tangenziale: salvato nella notte

Approfondimenti su Bambino Tangenziale

Questa notte, un bimbo di sei anni è stato trovato a piedi nudi e senza vestiti sulla tangenziale di Modena.

La polizia locale ha salvato un bambino di circa 67 anni trovato solo, senza scarpe e in mutande, sulla tangenziale Neruda nella notte.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bambino Tangenziale

Argomenti discussi: Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus perché aveva il biglietto, ma non quello…; Terribile incidente stradale, morto un bimbo. Tre feriti, gravissimo il papà; Belluno, 11enne non ha biglietto bus: costretto a camminare per 6 km sotto la neve; Frontale tra auto a San Possidonio nel Modenese, morto un bimbo di 6 anni: padre grave e altri due feriti.

Bimbo di 6 anni vaga di notte sulla tangenziale: era a piedi nudi e senza vestitiUn bimbo di sei anni è stato notato mentre vagava nudo e scalzo sulla tangenziale a Modena. Il piccolo è stato salvato dalla Polizia locale e da alcuni consiglieri comunali che per caso stavano ... fanpage.it

Bimbo di 6 anni ritrovato scalzo, senza vestiti e solo sulla tangenziale a ModenaUn bambino di sei anni è stato trovato mentre vagava da solo, scalzo e senza vestiti sulla tangenziale Neruda di Modena. L’allarme ... msn.com

Bimbo di sei anni, scalzo, camminava in tangenziale nella notte: salvato dalla polizia locale x.com

Il Dipartimento di Giustizia Usa non esclude di presentare ricorso contro l'ordine del giudice che ha rilasciato il bimbo di cinque anni fermato a Minneapolis insieme al padre #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/02/02/giustizia-usa-non-esclude-ri - facebook.com facebook