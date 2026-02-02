Bimbo di 6 anni vaga di notte sulla tangenziale | era a piedi nudi e senza vestiti

Questa notte, un bimbo di sei anni è stato trovato a piedi nudi e senza vestiti sulla tangenziale di Modena. Alcuni passanti lo hanno notato e hanno chiamato subito le forze dell’ordine. Ora il piccolo è stato messo in sicurezza, ma non si conoscono ancora i motivi di questa fuga improvvisa. Le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo.

Un bimbo di sei anni è stato trovato nudo e scalzo sulla tangenziale di Modena. Per fortuna è stato notato da alcuni cittadini. Si era allontanato da solo da casa, e dopo una verifica della Polizia è stato riaffidato alla famiglia.

La polizia locale ha salvato un bambino di circa 67 anni trovato solo, senza scarpe e in mutande, sulla tangenziale Neruda nella notte.

