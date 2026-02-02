Bimbo di 6 anni vaga di notte sulla tangenziale | era a piedi nudi e senza vestiti

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte, un bimbo di sei anni è stato trovato a piedi nudi e senza vestiti sulla tangenziale di Modena. Alcuni passanti lo hanno notato e hanno chiamato subito le forze dell’ordine. Ora il piccolo è stato messo in sicurezza, ma non si conoscono ancora i motivi di questa fuga improvvisa. Le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo.

Un bimbo di sei anni è stato trovato nudo e scalzo sulla tangenziale di Modena. Per fortuna è stato notato da alcuni cittadini. Si era allontanato da solo da casa, e dopo una verifica della Polizia è stato riaffidato alla famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Bambino Tangenziale

Vagava solo a piedi nudi in tangenziale di notte, bimbo salvato dalla polizia locale

La polizia locale ha salvato un bambino di circa 67 anni trovato solo, senza scarpe e in mutande, sulla tangenziale Neruda nella notte.

Tampona un’auto sulla Tangenziale di Napoli, poi investe la passeggera e scappa: denunciato, era senza assicurazione

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bambino Tangenziale

Argomenti discussi: Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus perché aveva il biglietto, ma non quello…; Terribile incidente stradale, morto un bimbo. Tre feriti, gravissimo il papà; Belluno, 11enne non ha biglietto bus: costretto a camminare per 6 km sotto la neve; Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus, il piccolo non aveva il ticket da 10 euro: Costretto a vagare per 6 chilometri sotto la neve.

bimbo di 6 anniBimbo di 6 anni ritrovato scalzo, senza vestiti e solo sulla tangenziale a ModenaUn bambino di sei anni è stato trovato mentre vagava da solo, scalzo e senza vestiti sulla tangenziale Neruda di Modena. L’allarme ... msn.com

Frontale tra due auto a San Possidonio: morto un bimbo di 6 anni, padre ricoverato in gravi condizioniBambino di 6 anni morto in un frontale a San Possidonio, nel Modenese; il padre in gravi condizioni e altri due feriti trasportati in ospedale. notizie.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.