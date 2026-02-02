Bimbo di 6 anni trovato a vagare di notte sulla tangenziale | era in mutande e a piedi nudi

Un bambino di sei anni è stato trovato questa notte mentre camminava da solo sulla tangenziale. Era in mutande e a piedi nudi, sotto la pioggia e con il freddo. Gli agenti lo hanno fermato prima che potesse rischiare un incidente. Il bambino era spaventato e confuso, ma fortunatamente sta bene. Ora si cercano i genitori per capire cosa sia successo.

Il piccolo è stato soccorso dalla polizia locale a Modena: gli agenti lo hanno avvistato mentre camminava solo e svestito sul marciapiede Era solo e a piedi nudi, in piena notte e al freddo, che vagava sulla tangenziale con il rischio di essere investito. Nella notte la polizia ha tratto in salvo un bambino di circa sei anni che camminava sul marciapiede della tangenziale Neruda, a Modena. Gli agenti, di rientro dopo aver partecipato alle celebrazioni di San Geminiano a Pontremoli, hanno notato il piccolo correre in una situazione di evidente pericolo e sono immediatamente intervenuti.

Questa notte, un bimbo di sei anni è stato trovato a piedi nudi e senza vestiti sulla tangenziale di Modena.

La polizia locale ha salvato un bambino di circa 67 anni trovato solo, senza scarpe e in mutande, sulla tangenziale Neruda nella notte.

