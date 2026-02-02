Bimbo di 11 anni fatto scendere dal bus nella neve i genitori incontrano l' autista | Questione chiusa

Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere dal bus nella neve. I genitori, incontrando l’autista, hanno detto che la questione è chiusa. “Grazie di avermi fatto incontrare con la mamma”, ha aggiunto il bambino, sorridendo, dopo aver stretto la mano dell’autista. La scena si è svolta senza tensioni, e tutti sembrano aver chiarito l’accaduto.

L'agrigentino Russotto ha raccontato di una giornata di lavoro difficile, durante la quale sarebbe stato anche aggredito. "Ora l'azienda dovrà decidere se licenziarmi" "Grazie di avermi fatto incontrare con la mamma, le ho potuto stringere la mano ed è stata una cosa bella. Ci siamo rinfrancati a vicenda". Così ai microfoni di “Uno Mattina news” di Rai 1 l'agrigentino Salvatore Russotto, autista del bus della linea 30 Calalzo-Cortina, che ha lasciato a piedi, sotto la neve, un bambino di 11 anni perché senza biglietto olimpico. Lo riporta l'Adnkronos. Viene fatto scendere dal bus guidato da un agrigentino: 11enne costretto a camminare per 6 chilometri in mezzo alla neve Un caso che aveva sollevato un'ondata di sdegno perché il piccolo era stato costretto a percorrere sei chilometri a piedi nella neve in località Vodo di Cadore (Belluno).🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere dal bus nella neve perché non aveva il biglietto

Un bambino di 11 anni ha dovuto affrontare sei chilometri nella neve, dopo essere stato fatto scendere dall’autobus della linea 30 tra Calalzo e Cortina.

Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus perché aveva il biglietto, ma non quello olimpico: cammina per 6 km sotto la neve a BellunoUn bambino di 11 anni ha dovuto percorrere 6 km a piedi sotto la neve perché non aveva il biglietto olimpico da 10 euro. L'autista sospeso dal servizio ... ilfattoquotidiano.it

Bimbo di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve: sospeso l'autista di un autobus Cortina-CalalzoIl piccolo, che sarebbe stato sprovvisto del titolo di viaggio corretto, è stato costretto a percorrere 6 km a piedi. La famiglia ha sporto querela per abbandono di minore ... rainews.it

