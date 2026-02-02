Bimbo di 11 anni fatto scendere dal bus nella neve i genitori incontrano l' autista | Questione chiusa basta gogna

Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere dal bus nella neve perché non aveva il biglietto

Agatha Cristian, l’intervista al cast. De Sica è un criminilogo: “Pensare prima di parlare? In molti dovrebbero farlo, ultimamente” Russotto ha raccontato di una giornata di lavoro difficile, durante la quale sarebbe stato anche aggredito. "Ora l'azienda dovrà decidere se licenziarmi" Aveva sollevato un'ondata di sdegno la vicenda del bambino di 11 anni fatto scendere dal bus perché non aveva il biglietto "olimpico" (a prezzo maggiorato) e costretto a percorrere sei chilometri a piedi nella neve in località Vodo di Cadore (Belluno). Ora un confronto tra l'autista di Dolomiti Bus, Salvatore Russotto, e la famiglia del ragazzino, chiude la vicenda: i tre hanno avuto un incontro a porte chiuse durante il quale Russotto ha spiegato la sua versione e i genitori hanno accettato le sue scuse.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Vodo di Cadore

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi nella neve a Vodo di Cadore perché non aveva il biglietto ‘olimpico’.

Un bambino di 11 anni è stato costretto a scendere dall’autobus nel Bellunese perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vodo di Cadore

Argomenti discussi: Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus perché aveva il biglietto, ma non quello…; Costretto a camminare sotto la neve per 6 km: a Vodo di Cadore, ragazzino di 11 anni lasciato a terra dal bus perché senza biglietto olimpico; Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi; Bimbo di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve: sospeso l'autista di un autobus Cortina-Calalzo.

Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus perché aveva il biglietto, ma non quello olimpico: cammina per 6 km sotto la neve a BellunoUn bambino di 11 anni ha dovuto percorrere 6 km a piedi sotto la neve perché non aveva il biglietto olimpico da 10 euro. L'autista sospeso dal servizio ... ilfattoquotidiano.it

Bimbo di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve: sospeso l'autista di un autobus Cortina-CalalzoIl piccolo, che sarebbe stato sprovvisto del titolo di viaggio corretto, è stato costretto a percorrere 6 km a piedi. La famiglia ha sporto querela per abbandono di minore ... rainews.it

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il bambino necessita di una terapia farmacologica urgente che può essere somministrata solo in ospedale LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/02/bimbo-di-8-anni-irreperibile-con-i-genitori-lallarme-pe facebook

Bimbo di sei anni, scalzo, camminava in tangenziale nella notte: salvato dalla polizia locale x.com