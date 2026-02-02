Un bambino di 11 anni ha dovuto affrontare sei chilometri nella neve, dopo essere stato fatto scendere dall’autobus della linea 30 tra Calalzo e Cortina. I genitori si sono incontrati con l’autista per capire cosa fosse successo. La vicenda ha sollevato molte polemiche sulla gestione dei minori sui mezzi pubblici in zone di montagna.

Un bambino di 11 anni è stato costretto a camminare per sei chilometri a piedi nella neve, in una zona montana del Bellunese, dopo essere stato fatto scendere da un autobus della linea 30 Calalzo-Cortina. L’episodio, avvenuto lunedì 2 febbraio 2026, ha scatenato un’ondata di indignazione in tutta Italia, con migliaia di persone che hanno condannato l’atteggiamento dell’autista, un uomo di Agrigento di nome Salvatore Russotto. Il ragazzo, che non aveva il biglietto olimpico – necessario per il servizio temporaneo legato ai Giochi invernali – è stato lasciato sul ciglio della strada, in condizioni climatiche estreme, in un tratto isolato tra Vodo di Cadore e il paese di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bimbo di 11 anni fatto scendere dal bus nella neve, i genitori incontrano l’autista: “Questione chiu

