Bimbo cacciato dal bus l’autista incontra la famiglia dell’11enne e viene fuori la verità VIDEO
L’autista del bus, Salvatore Russotto, ha incontrato i genitori dell’11enne che era stato fatto scendere dal mezzo. Durante il confronto, sono emersi dettagli sulla scena che ha fatto discutere: il bambino, senza biglietto, è stato lasciato a piedi e ha dovuto camminare sei chilometri nella neve. La famiglia del ragazzo ha chiesto spiegazioni, mentre Russotto ha raccontato la sua versione dei fatti. La vicenda ha suscitato molte reazioni sui social e tra i cittadini.
Bimbo cacciato dal bus, l’autista incontra la famiglia dell’11enne e viene fuori la verità. Si è svolto un confronto riservato tra Salvatore Russotto, autista del mezzo, e i familiari del bambino di 11 anni che nei giorni scorsi avrebbe percorso a piedi sei chilometri nella neve dopo essere sceso dall’autobus perché privo di un biglietto da 10 euro. L’incontro è avvenuto lontano dall’attenzione mediatica, con l’obiettivo di chiarire l’accaduto e ridurre la tensione generata dalla vicenda. Il faccia a faccia è stato riferito dal giornalista Alessandro Banchero nel corso della trasmissione Unomattina News su Rai 1 nella mattinata di oggi, 2 febbraio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Quel giorno, cosa è successo”. Bimbo cacciato dal bus, l’autista incontra la famiglia
Un pomeriggio teso in una zona della città.
“Quel giorno… Devo dirvi tutto”. Bimbo cacciato dal bus, l’autista incontra la famiglia
Questa mattina un bambino è stato fatto scendere da un autobus in corso d’opera, senza spiegazioni.
