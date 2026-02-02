Bimbo cacciato dal bus l’autista incontra la famiglia dell’11enne e viene fuori la verità VIDEO

L’autista del bus, Salvatore Russotto, ha incontrato i genitori dell’11enne che era stato fatto scendere dal mezzo. Durante il confronto, sono emersi dettagli sulla scena che ha fatto discutere: il bambino, senza biglietto, è stato lasciato a piedi e ha dovuto camminare sei chilometri nella neve. La famiglia del ragazzo ha chiesto spiegazioni, mentre Russotto ha raccontato la sua versione dei fatti. La vicenda ha suscitato molte reazioni sui social e tra i cittadini.

Bimbo cacciato dal bus, l’autista incontra la famiglia dell’11enne e viene fuori la verità. Si è svolto un confronto riservato tra Salvatore Russotto, autista del mezzo, e i familiari del bambino di 11 anni che nei giorni scorsi avrebbe percorso a piedi sei chilometri nella neve dopo essere sceso dall’autobus perché privo di un biglietto da 10 euro. L’incontro è avvenuto lontano dall’attenzione mediatica, con l’obiettivo di chiarire l’accaduto e ridurre la tensione generata dalla vicenda. Il faccia a faccia è stato riferito dal giornalista Alessandro Banchero nel corso della trasmissione Unomattina News su Rai 1 nella mattinata di oggi, 2 febbraio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

