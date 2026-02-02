Bilancio 2025 a Roma | entrate in crescita spese controllate debiti sotto osservazione

La Roma ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con una perdita di circa 54 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai oltre 81 milioni dell’anno precedente. Entrate in crescita e spese sotto controllo aiutano a ridurre il deficit, ma i debiti restano sotto stretta osservazione. I numeri mostrano un passo avanti, anche se c’è ancora strada da fare per risanare completamente le finanze del club.

La Roma ha chiuso il bilancio relativo all’esercizio finanziario 202425, riferito al 30 giugno 2025, con una perdita consolidata di 53,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 81,3 milioni di perdita registrati nell’esercizio precedente. Il dato evidenzia un progresso significativo nel controllo della finanza del club, nonostante il fatturato complessivo abbia registrato un calo rispetto all’anno precedente. Il ricavo totale è stato pari a 270,2 milioni di euro, in linea con la tendenza generale di riduzione delle entrate rispetto ai 299,9 milioni del 202324. La contrazione più marcata si è verificata nei ricavi da diritti televisivi, scesi da 104,1 a 90,4 milioni di euro, e nei ricavi da partite, passati da 55,4 a 44,4 milioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

