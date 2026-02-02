Un post su X ha fatto il giro del web sostenendo che Beyoncé abbia perso 10 milioni di follower dopo il caso Epstein, ma i numeri non tornano. Le stime sui follower della cantante non mostrano alcun calo così evidente e il collegamento con il marito Jay-Z sembra più un’accusa infondata che una realtà. La verità sui numeri rimane confusa, e al momento non ci sono conferme ufficiali di perdite così grandi.

Un post su X ha sostenuto che Beyoncé avrebbe perso 10 milioni di follower dopo la pubblicazione di nuovi documenti sul caso Epstein in cui è comparso il nome di Jay-Z. Nonostante la notizia abbia in poco tempo fatto il giro del web, i documenti e il tracciamento sul profilo della cantante mostra dei numeri totalmente diversi. Il post su X che ha acceso il caso dei “10 milioni” di follower Quanti follower ha perso davvero Beyoncé Cosa dicono i documenti sul caso Epstein e perché è stato citato Jay-Z Il post su X che ha acceso il caso dei “10 milioni” di follower Tutto è partito da un post su X dell’account “Beyoncé Updates”, che ha sostenuto che Beyoncé avrebbe perso 10 milioni di follower in due giorni dopo le “menzioni” nei file legati a Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Beyoncé non è stata travolta dal caso Epstein per l'accusa al marito Jay-Z, quanti follower ha perso realmente

Approfondimenti su Beyoncé JayZ

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Beyoncé JayZ

Argomenti discussi: Mirco Giovannini, lo stilista che visse due volte: Ho vestito Lady Gaga e Beyoncé. Sono rinato in pullman con 30 suore per andare a Medjugorje; Ecco in che modo Beyoncé e Jay-Z spendono il loro gigantesco patrimonio; Grammy Awards 2026, le interviste di Sky Tg24 sul red carpet; Grammy 2026, le nomination e tutto quello che c'è da sapere: data e dove vederli live.

Lo stilista di Lady Gaga e Beyonce: «Sono rinato in pullman con 30 suore»L'incredibile vita del designer dell'omonimo brand: dai successi internazionali fino ai sequestri del Tribunale: «Una suora ogni giorno scrive una preghiera per me, seguita da non so quante persone. E ... msn.com

Beyoncé è diventata miliardaria, è la terza artista musicale (donna) al mondoIl 2025 non è solo un anno di record musicali: segna il momento in cui Beyoncé incide definitivamente il suo nome nell’olimpo dell’imprenditoria mondiale. Secondo le stime di Forbes, la popstar ha ... dilei.it

Alicia Keys è una delle grandi dive della musica black del Duemila. Paragonata, per il suo talento, a Whitney Houston, Aretha Franklin e Billie Holiday, nel 2009 è stata nominata da Billboard come l'artista R&B del decennio, avendo la meglio su Beyoncé e Ma - facebook.com facebook