Beyoncé non è stata travolta dal caso Epstein per l' accusa al marito Jay-Z quanti follower ha perso realmente

Un post su X ha fatto il giro del web sostenendo che Beyoncé abbia perso 10 milioni di follower dopo il caso Epstein, ma i numeri non tornano. Le stime sui follower della cantante non mostrano alcun calo così evidente e il collegamento con il marito Jay-Z sembra più un’accusa infondata che una realtà. La verità sui numeri rimane confusa, e al momento non ci sono conferme ufficiali di perdite così grandi.

Un post su X ha sostenuto che Beyoncé avrebbe perso 10 milioni di follower dopo la pubblicazione di nuovi documenti sul caso Epstein in cui è comparso il nome di Jay-Z. Nonostante la notizia abbia in poco tempo fatto il giro del web, i documenti e il tracciamento sul profilo della cantante mostra dei numeri totalmente diversi. Il post su X che ha acceso il caso dei “10 milioni” di follower Quanti follower ha perso davvero Beyoncé Cosa dicono i documenti sul caso Epstein e perché è stato citato Jay-Z Il post su X che ha acceso il caso dei “10 milioni” di follower Tutto è partito da un post su X dell’account “Beyoncé Updates”, che ha sostenuto che Beyoncé avrebbe perso 10 milioni di follower in due giorni dopo le “menzioni” nei file legati a Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Virgilio.it

