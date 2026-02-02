Bergamini difende l’unità del Carroccio | Siamo un partito solido pronti a sostituire chi non rappresenta più il voto

Davide Bergamini ha annunciato di aver lasciato la Lega, ma a Ferrara il partito resta compatto. Nonostante la decisione del deputato, i dirigenti locali assicurano che l’unità del Carroccio non si è indebolita. “Siamo un partito solido, pronti a sostituire chi non rappresenta più il voto”, affermano. La situazione in Emilia-Romagna sembra stabile, con il partito che continua a lavorare senza scossoni interni.

Davide Bergamini ha lasciato la Lega, ma il partito a Ferrara non si è sciolto. La decisione del deputato, annunciata nei giorni scorsi, non ha scosso l’unità del Carroccio in Emilia-Romagna. Al contrario, l’organizzazione ha reagito con coesione, rilanciando il proprio impegno sul territorio e ribadendo la centralità del radicamento locale. L’incontro dei militanti ferraresi, tenutosi nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione di tutte le sezioni del circondario, con dirigenti, consiglieri regionali e il segretario provinciale Stefano Corti al centro di un dibattito che ha messo al primo posto la stabilità del partito e la continuità del programma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

