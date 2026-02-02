Benzina e una bottiglia nel furgone avvertimento a marito e moglie di Palma di Montechiaro

La polizia ha trovato benzina e una bottiglia nel furgone di una coppia di Palma di Montechiaro. Gli agenti hanno fatto un sopralluogo dopo aver ricevuto un avviso, ma ancora non ci sono dettagli su cosa stiano pianificando i coniugi. Per ora, i due sono stati ascoltati, mentre le indagini continuano a cercare di chiarire il motivo di quel messaggio inquietante lasciato nel silenzio della notte.

Liquido infiammabile cosparso nel mezzo e un contenitore lasciato nell’abitacolo. Indagini dei carabinieri su un episodio che ha tutte le caratteristiche di un’intimidazione Un messaggio chiaro, lasciato nel silenzio della notte, che non sembra prestarsi a molte interpretazioni. Un furgone cosparso di benzina e una bottiglia con residui di liquido infiammabile collocata all’interno dell’abitacolo. È quanto si sono trovati davanti i proprietari del mezzo a Palma di Montechiaro, al termine di un episodio che ha tutte le caratteristiche di un avvertimento. Il fatto è avvenuto nelle ore notturne nei pressi di via Pietro Nenni, una delle arterie centrali del paese.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Palma di Montechiaro

A Palma di Montechiaro si avvicinano le elezioni amministrative del 2027.

Durante una perquisizione domiciliare a Palma di Montechiaro, sono stati recuperati gioielli e orologi dal valore di circa 50 mila euro, appartenenti a una donna defunta di Sulmona, in Abruzzo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Palma di Montechiaro

