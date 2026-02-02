Benzema all’Al Hilal | colpo ufficiale sul gong del mercato

Karim Benzema ha firmato ufficialmente con l’Al Hilal. L’attaccante francese lascia l’Al Ittihad dopo due anni e mezzo. La decisione arriva dopo che le trattative per il rinnovo non sono andate a buon fine: l’offerta proposta non ha convinto Benzema, che ha scelto di cambiare squadra.

Karim Benzema è ufficialmente un nuovo giocatore dell' Al Hilal. L'attaccante francese lascia l' Al Ittihad dopo due anni e mezzo, con la separazione maturata nelle ultime ore a seguito del mancato rinnovo: l'offerta proposta non è stata ritenuta adeguata dal giocatore. Operazione definita in extremis e fortemente voluta dall' Al Hilal di Simone Inzaghi, che aggiunge esperienza, leadership e peso internazionale al reparto offensivo. Un colpo destinato a ridisegnare gli equilibri del campionato saudita.

