Benzema all’Al Hilal | colpo ufficiale sul gong del mercato
Karim Benzema ha firmato ufficialmente con l’Al Hilal. L’attaccante francese lascia l’Al Ittihad dopo due anni e mezzo. La decisione arriva dopo che le trattative per il rinnovo non sono andate a buon fine: l’offerta proposta non ha convinto Benzema, che ha scelto di cambiare squadra.
Karim Benzema è ufficialmente un nuovo giocatore dell’ Al Hilal. L’attaccante francese lascia l’ Al Ittihad dopo due anni e mezzo, con la separazione maturata nelle ultime ore a seguito del mancato rinnovo: l’offerta proposta non è stata ritenuta adeguata dal giocatore. Operazione definita in extremis e fortemente voluta dall’ Al Hilal di Simone Inzaghi, che aggiunge esperienza, leadership e peso internazionale al reparto offensivo. Un colpo destinato a ridisegnare gli equilibri del campionato saudita. L'articolo proviene da serieAgoal. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Benzema va da Simone Inzaghi e fa infelice Cristiano Ronaldo: ufficiale il passaggio all'Al HilalCALCIOMERCATO - Karim Benzema lascia l'Al Ittihad e passa all'Al Hilal. Un trasferimento che provoca la rabbia verso Pif dell'ex compagno Cristiano Ronaldo. eurosport.it
Clamoroso ribaltone in Arabia: Benzema vicino alla firma con l’Al-Hilal!Karim Benzema ha deciso di cambiare casacca restando in Arabia Saudita, lascia l’Al-Ittihad per approdare all’Al-Hilal di Simone Inzaghi. europacalcio.it
Terremoto in Saudi Pro League, #Benzema va all’Al-Hilal “Tradito” l’Al-Ittihad x.com
CR7 FURIOSO! Ronaldo si rifiuta di giocare: “Benzema all’Al Hilal Così è tutto truccato!” Protesta contro il PIF: “Favoriscono sempre gli altri. Questa non è competizione!” Sta difendendo la giustizia o sta solo rosicando Dite la vostra nei comment - facebook.com facebook
