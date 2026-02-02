Benjamin Jacques Alliod si gode il quinto posto nella discesa di Crans Montana, prova di Coppa del Mondo di sci alpino. Il francese ammette di avere un po’ di rimpianto per le Olimpiadi, ma si dice soddisfatto della prestazione. Parla di Paris e Innerhofer come maestri e afferma di potersi avvicinare a Odermatt, uno dei big della specialità.

Benjamin Jacques Alliod ha conquistato uno splendido quinto posto nella discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro del Centro Sportivo Esercito è sbocciato sulla pista svizzera, dove ha ottenuto il miglior risultato della carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. Il fresco 26enne (ha spento le candeline lo scorso 24 gennaio) non sarà della partita alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma ha dimostrato di essere sulla strada giusta per togliersi delle grandi soddisfazioni nel prossimo futuro. Stai iniziando ad entrare con regolarità in zona punti sia in discesa sia in superG. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Benjamin Jacques Alliod: “Un po’ di rimpianto per le Olimpiadi c’è. Paris e Innerhofer maestri, posso avvicinarmi a Odermatt”

Benjamin Jacques Alliod si gode il suo miglior risultato in carriera.

