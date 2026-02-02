Benevento proiettili nascosti in casa | giudizio immediato per un 60enne
Il Tribunale di Benevento ha deciso di processare subito Vincenzo M., un uomo di 60 anni accusato di aver nascosto proiettili in casa. La decisione arriva dopo i primi accertamenti e senza passare per l’udienza preliminare. Ora il processo potrebbe partire a breve.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Benevento ha disposto il giudizio immediato nei confronti di Vincenzo M., 60 anni, di Benevento, accusato di detenzione illecita di munizioni. La decisione è stata presa dalla Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Maria Amoruso, a seguito dell’opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’imputato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe detenuto senza autorizzazione 20 proiettili per pistola calibro 9×21, idonei all’uso, senza averne denunciato la detenzione alle autorità competenti. Il fatto sarebbe avvenuto a Benevento l’11 novembre 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
