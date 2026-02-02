Benevento mercato | mollato Rocchetti il terzino arriva dalla B

Tempo di lettura: < 1 minuto Sfumato l'approdo in giallorosso di Yuri Rocchetti del Potenza, il diesse Carli è tornato su un suo vecchio amore già trattato agli inizi di gennaio. Si tratta di Raffaele Celia, terzino in scadenza con il Cesena dove sta trovando poco spazio in serie B. La trattativa è ai dettagli ma dovrebbe esserci accordo su tutto per quello che sarà il secondo colpo del Benevento dopo il centrocampista Christian Kouan prelevato dal Cosenza.

