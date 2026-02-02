Benevento chiude la finestra di gennaio senza fare grandi colpi. La società ha messo a segno due acquisti importanti, portando a casa Christian Kouan dal Cosenza e Raffaele Celia dal Cesena. Tuttavia, non è arrivata la ciliegina finale: rimane in bilico la possibilità di vedere Schimmenti in giallorosso. Per ora, il mercato si chiude con qualche movimento, ma senza il grande colpo che molti si aspettavano.

È mancata la ciliegina sulla torta al mercato del Benevento che nella sessione che si è chiusa stasera alle 20 si è assicurato il mediano Christian Kouan (classe 99') prelevandolo con un impegno economico importante dal Cosenza e il difensore Raffaele Celia (classe 99'), terzino del Cesena che era in scadenza e stava trovando poco spazio in B. Nulla da fare, invece, per l'ala offensiva Emanuele Schimmenti del Potenza che avrebbe dovuto essere il vice Lamesta, ma alla fine il club lucano ha fatto muro mettendo il veto alla sua cessione anche se il calciatore è in scadenza a giugno.

© Anteprima24.it - Benevento, mercato chiuso senza la ciliegina finale: Schimmenti resta a Potenza

Approfondimenti su Benevento Mercato

Il Casarano conferma la permanenza di Chiricò in Puglia, blindandolo per la prossima trasferta di Benevento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

