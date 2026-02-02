Benevento guardia giurata Valentino Salomone spara alla moglie Giulia De Luca ora in prognosi riservata | la coppia si stava separando

Una donna di 46 anni è rimasta ferita a Benevento dopo essere stata raggiunta da colpi di pistola sparati dal marito, una guardia giurata. La scena si è svolta in una casa di Paduli, mentre i due figli della coppia, di 9 e 12 anni, non erano presenti. La donna è stata trasportata in ospedale e si trova in prognosi riservata. La coppia si stava separando da tempo, e ora gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa abbia portato a questa escalation di violenza.

La moglie 46enne Giulia De Luca è stata colpita a spalla e fianco ed ora è in prognosi riservata. Al momento dei fatti, i due figli della coppia, di 9 e 12 anni, non erano in casa Dramma a Paduli, in provincia di Benevento, dove una guardia giurata ha sparato alla moglie all’interno della lor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Benevento, guardia giurata Valentino Salomone spara alla moglie Giulia De Luca, ora in prognosi riservata: la coppia si stava separando Approfondimenti su Benevento Giulia De Luca Benevento, spara alla moglie con un fucile: arrestata guardia giurata. La donna è in gravi condizioni È successo questa mattina a Paduli, in provincia di Benevento. Benevento, guardia giurata spara alla moglie con il fucile: 30enne in gravissime condizioni Una donna di 30 anni è stata ferita gravemente dopo essere stata colpita con un fucile dalla propria guardia giurata marito. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Benevento Giulia De Luca Guardia giurata spara alla moglie con un fucile a Paduli vicino Benevento: lei è gravissima, hanno due figliUn vigilante residente a Paduli, in provincia di Benevento, sarebbe stato fermato per aver sparato con un fucile alla moglie, ricoverata in codice rosso ... virgilio.it Guardia giurata spara alla moglie: donna ricoverata in gravi condizioniHa ferito gravemente a colpi di pistola la moglie nella sua abitazione di Paduli, contrada Femina Arsa, a pochi chilometri da Benevento. La donna è stata ricoverata in ... leggo.it San Valentino si avvicina… mancano appena un paio di settimane! Che tipo di coppia siete Romantici in città d’arte, avventurosi tra natura e panorami mozzafiato, oppure amanti del relax più totale Scorri il carosello, rispondi alle domande e scopri la tu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.