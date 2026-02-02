Benevento guardia giurata spara alla moglie con il fucile | 30enne in gravissime condizioni

Una donna di 30 anni è stata ferita gravemente dopo essere stata colpita con un fucile dalla propria guardia giurata marito. L’uomo, 30 anni, ha sparato alla moglie durante una lite in casa a Paduli, in provincia di Benevento. La donna è ora in condizioni critiche e le forze dell’ordine stanno indagando sul motivo della violenza. La scena è ancora sotto choc, mentre i vicini si chiedono come sia potuto succedere.

Tragedia nella giornata di oggi lunedì 2 febbraio a Paduli, in provincia di Benevento, dove si è consumato un nuovo e drammatico episodio di violenza domestica, che rischia di trasformarsi nell'ennesimo femminicidio. Una donna di 30 anni è stata ferita a colpi di fucile dal marito all'interno della loro abitazione, in contrada Femina Arsa. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento, l'uomo avrebbe imbracciato l'arma e sparato più volte contro la moglie, ferendola gravemente. La 30enne è stata prontamente soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento, dove è attualmente ricoverata in condizioni giudicate molto gravi.

