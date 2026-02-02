Ben Affleck e la reunion di Friends per il Super Bowl | prima occhiata allo spot tv

Da movieplayer.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ben Affleck si riunisce con Jennifer Aniston e Matt LeBlanc in uno spot pubblicitario per il Super Bowl. Durante i Grammy Awards, Dunkin' Donuts aveva già annunciato il ritorno dell’attore all’evento più seguito dell’anno, e ora il primo assaggio dello spot mostra anche Jason Alexander di Seinfeld. La pubblicità promette sorprese e un mix di nostalgia e novità, con alcuni dei volti più amati di Hollywood e della televisione.

Ben Affleck recluta Jennifer Aniston e Matt LeBlanc, oltre a Jason Alexander di Seinfeld, per uno spot che andrà in onda durante l'evento sportivo più seguito al mondo, eccone un primo assaggio Durante i Grammy Awards di domenica, il marchio Dunkin' Donuts ha annunciato il suo ritorno al Super Bowl con un nuovo spot che anticipa ciò che verrà, e sì, anche Ben Affleck è tornato. Intitolato "No One Can See This", il teaser inizia con Affleck che estrae una VHS etichettata "Network Pilot '95 v3" da un televisore e chiede alle star dei più grandi show degli anni '90 - Matt LeBlanc e Jennifer Aniston di Friends e Jason Alexander di Seinfeld - le loro "reazioni, pensieri, amore o affetto". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

ben affleck e la reunion di friends per il super bowl prima occhiata allo spot tv

© Movieplayer.it - Ben Affleck e la reunion di Friends per il Super Bowl: prima occhiata allo spot tv

Approfondimenti su Ben Affleck Friends

Pepsi ruba l’orso iconico della Coca-Cola: così la storica rivalità tra i due colossi torna in uno spot al Super Bowl

La rivalità tra Pepsi e Coca-Cola torna a far parlare di sé, questa volta durante il Super Bowl.

NFL, scattano i Play-offs! Come seguire i match in tv e streaming, il programma completo fino al Super Bowl

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ben Affleck Friends

Argomenti discussi: Jennifer Lopez e Ben Affleck ritirano dal mercato la villa di Beverly Hills; In The Rip - Soldi sporchi, Ben Affleck e Matt Damon si sono divertiti di brutto; Le regole dell'allenamento di Ben Affleck: così si mantiene in forma a 53 anni, come Batman; JLo e Ben Affleck hanno nuovamente tolto dal mercato la loro casa da 52 milioni di dollari.

Matt Damon e Ben Affleck: l’amicizia che ha superato tutto, tra alcolismo e divorziMatt Damon e Ben Affleck, legati da un'amicizia solida, raccontano come si siano supportati durante le difficoltà personali. rumors.it

ben affleck e laThe Rip: perché il casting di Scott Adkins come fratello di Ben Affleck è la scelta più azzeccata del film NetflixThe Rip sfrutta al meglio la somiglianza tra Scott Adkins e Ben Affleck, trasformando un vecchio tormentone in una scelta di casting perfetta. cinefilos.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.