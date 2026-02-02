Ben Affleck si riunisce con Jennifer Aniston e Matt LeBlanc in uno spot pubblicitario per il Super Bowl. Durante i Grammy Awards, Dunkin' Donuts aveva già annunciato il ritorno dell’attore all’evento più seguito dell’anno, e ora il primo assaggio dello spot mostra anche Jason Alexander di Seinfeld. La pubblicità promette sorprese e un mix di nostalgia e novità, con alcuni dei volti più amati di Hollywood e della televisione.

Ben Affleck recluta Jennifer Aniston e Matt LeBlanc, oltre a Jason Alexander di Seinfeld, per uno spot che andrà in onda durante l'evento sportivo più seguito al mondo, eccone un primo assaggio Durante i Grammy Awards di domenica, il marchio Dunkin' Donuts ha annunciato il suo ritorno al Super Bowl con un nuovo spot che anticipa ciò che verrà, e sì, anche Ben Affleck è tornato. Intitolato "No One Can See This", il teaser inizia con Affleck che estrae una VHS etichettata "Network Pilot '95 v3" da un televisore e chiede alle star dei più grandi show degli anni '90 - Matt LeBlanc e Jennifer Aniston di Friends e Jason Alexander di Seinfeld - le loro "reazioni, pensieri, amore o affetto". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ben Affleck e la reunion di Friends per il Super Bowl: prima occhiata allo spot tv

