Belen ha fatto il suo ritorno in tv con una lunga intervista a Che tempo che fa. La showgirl ha parlato della relazione con Maria De Filippi, dicendo che la conduttrice è sempre presente quando ha bisogno di lei. Ha anche riflettuto sul periodo complicato che ha attraversato, senza nascondere le difficoltà, ma evidenziando il supporto ricevuto e la voglia di ripartire.

Belen è stata ospite di Che tempo che fa ed ha fatto un bilancio su questo periodo molto difficile che ha vissuto. Maria De Filippi è stata una delle donne che più l'ha aiutata Ieri Belen Rodriguez è stata ospite di Che tempo che fa ed ha parlato a Fabio Fazio di questi ultimi 4 anni che ha vissuto, definendoli “difficili”. Ha spiegato che ama stare in Italia e, sebbene vi è da 20 anni, non è riuscita ancora ad avere il passaporto italiano, perché è stata sposata meno di 5 anni. E’ anche tornata a parlare della famosa intervista all’evento di Vanity Fair dove il suo stato di confusione non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belen su De Filippi: “Maria c’è sempre nel momento del bisogno” | VIDEO

Questa sera a Che tempo che fa, Belen Rodriguez si è aperta con Fabio Fazio.

Fabrizio Corona critica Maria De Filippi per aver influenzato la carriera di Belen Rodriguez, sottolineando come le decisioni di una conduttrice possano avere ripercussioni sul percorso professionale degli artisti.

Belen risponde a Fabrizio Corona su Maria De Filippi: cosa ha detto da Fabio FazioDopo le accuse di Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo, Belen rompe il silenzio e chiarisce il suo rapporto con Maria De Filippi. donnaglamour.it

Belén parla di Maria De Filippi dopo le indiscrezioni di Corona: Una mente incredibile, da lei ho imparato tantoLa conduttrice argentina a Che Tempo Che Fa parla della conduttrice, dopo che nei giorni scorsi Fabrizio Corona aveva parlato di una presunta spaccatura ... fanpage.it

A Che tempo che fa Belen Rodriguez ha rivelato cosa pensa di Maria De Filippi, un momento importante, soprattutto dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona in Falsissimo. - facebook.com facebook

#ctcf #Belen su Maria de filippi: «Maria ha una mente incredibile, da lei ho imparato a pensare in modo costruttivo. Per me è stata una psicologa, ogni volta che parlavo con lei imparavo qualcosa di nuovo». una risposta indiretta a Corona x.com