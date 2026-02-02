Belen smentisce Corona da Fabio Fazio | il suo elogio per Maria De Filippi

Belen Rodriguez smentisce le voci di tensioni con Fabrizio Corona e si mostra molto rispettosa nei confronti di Maria De Filippi. In diretta da Fabio Fazio, la showgirl ha spiegato di aver imparato molto dalla conduttrice e ha negato qualsiasi attrito con Corona, smorzando così le polemiche che circolavano da settimane.

Belen Rodriguez nega le tensioni raccontate da Fabrizio Corona e parla con ammirazione di Maria De Filippi, sottolineando quanto abbia imparato dalla conduttrice. Belen Rodriguez è stata ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda il 1° febbraio e, nel corso dell'intervista, è tornata a parlare del suo rapporto con Maria De Filippi, finito di recente al centro dell'attenzione mediatica dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona. Le dichiarazioni di Fabrizio Corona Nel podcast Falsissimo, l'ex fotografo, dopo aver parlato delle frizioni tra Barbara D'Urso e Maria De Filippi, aveva raccontato di un presunto litigio tra Belen e la conduttrice di Amici, sostenendo che proprio questo scontro avrebbe causato l'uscita della showgirl da Mediaset. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Belen Rodriguez mette a tacere le voci di un presunto attrito con Maria De Filippi e chiarisce che il suo addio a Mediaset non ha nulla a che vedere con la conduttrice.

Fabrizio Corona critica Maria De Filippi per aver influenzato la carriera di Belen Rodriguez, sottolineando come le decisioni di una conduttrice possano avere ripercussioni sul percorso professionale degli artisti.

