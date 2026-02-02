Belen sbugiarda Corona ora pure lei lo mette all’angolo | ecco cosa ha detto
Negli ultimi giorni Belen Rodriguez mette in difficoltà Fabrizio Corona. Dopo aver smentito alcune voci e aver fatto chiarezza sulla loro relazione, la showgirl si è schierata, lasciando poco spazio a dubbi. Il confronto tra i due si fa più acceso, mentre il dibattito sui loro rapporti continua a infiammare i social e le cronache di gossip.
Negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito attorno ai rapporti tra Belen Rodriguez, Maria De Filippi e Fabrizio Corona. A far discutere sono state alcune dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi che hanno dipinto uno scenario di tensioni e retroscena mai confermati. Ma a ribaltare completamente la narrazione ci ha pensato la diretta interessata, che con parole limpide e pubbliche ha smontato, punto dopo punto, le ricostruzioni circolate. E questa volta non sembrano esserci dubbi su chi abbia messo l’altro definitivamente all’angolo. Belen Rodriguez sbugiarda Fabrizio Corona: le sue parole su Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Approfondimenti su Belen Rodriguez Fabrizio Corona
