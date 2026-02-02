Belen Rodriguez ha chiarito di non aver mai avuto problemi con Corona, come si era pensato. Durante l’intervista a Che Tempo Che Fa, ha parlato delle sue esperienze e ha dedicato parole di ringraziamento a tre donne che l’hanno accompagnata nella carriera, tra cui Maria De Filippi.

Ospite di Che Tempo Che Fa, Belen ha ripercorso le tappe principali della sua carriera e ha voluto ringraziare tre donne che considera fondamentali nel suo percorso: Simona Ventura, Mara Venier e, appunto, Maria De Filippi. Parlando di quest’ultima, ha detto: “Maria ha una mente incredibile, da lei ho imparato a pensare in modo costruttivo. È intelligente, molto una psicologa. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, ho imparato qualcos’altro”. Parole che sembrano andare in direzione opposta rispetto al racconto di Corona, che aveva parlato di un clima di forte tensione e di un vero e proprio ostracismo ai danni della Rodriguez all’interno di Mediaset. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Belen Rodriguez smentisce Corona parlando di Maria De Filippi in modo inspettato (VIDEO)

Approfondimenti su Belen Rodriguez

Fabrizio Corona critica Maria De Filippi per aver influenzato la carriera di Belen Rodriguez, sottolineando come le decisioni di una conduttrice possano avere ripercussioni sul percorso professionale degli artisti.

Belen Rodriguez smentisce le voci di tensioni con Fabrizio Corona e si mostra molto rispettosa nei confronti di Maria De Filippi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Belén SMENTISCE Corona: la verità su Maria De Filippi

Ultime notizie su Belen Rodriguez

Argomenti discussi: Belen Rodriguez smentisce Corona: le nuove parole su Maria De Filippi; Gianni Bella, chi è e malattia del fratello di Marcella Bella/ Fu colpito da un ictus nel 2010; Materie Maturità 2026, attesa la comunicazione ufficiale del Ministero/ Le novità e cosa cambia; SCUOLA/ Allontanamento dalle lezioni (ex sospensione), i gravi ritardi bloccano dirigenti e.

Belen Rodriguez elogia Maria De Filippi e smentisce indirettamente Fabrizio CoronaChe Tempo Che Fa, Belen spende parole d’oro per Maria De Filippi. comingsoon.it

Felicemente single e pronta a ripartire", così si descrive Belen Rodriguez, che da poco ha scelto di rimettersi in gioco nel mondo dello spettacolo. Dopo aver preso una pausa per dedicarsi al lavoro in radio e alla famiglia, ora torna in tv grazie a Warner Bros Di - facebook.com facebook

“Simona é stata come una mamma televisiva” “Cara @Simo_Ventura… mamma!” - Belen Rodriguez a #CTCF x.com