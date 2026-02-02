Belen Rodriguez rompe il silenzio sul suo duetto con Samurai Jay a Sanremo, spiegando che si è trattato di un semplice progetto lavorativo. La showgirl, che nei giorni scorsi aveva lasciato alcune parole ambigue, ora dice chiaramente che non c’è nulla di più e che il rapporto con Maria De Filippi resta forte come sempre. Belen si dice felice di aver partecipato alla manifestazione e sottolinea che il suo legame con la conduttrice non è mai stato messo in discussione.

A Che tempo che fa Belen Rodriguez ha parlato del duetto con Samurai Jay a Sanremo 2026 per poi parlare del rapporto attuale con Maria De Filippi dopo il suo addio a Tú sí que vales. “Quest’anno torno a Sanremo per la quarta volta, posso dire -perché è ufficiale- che sarò nella serata delle cover, ci sono oltre me un po’ di duetti improbabili“, ha esordito. “Posso dire questo e basta perché è una cosa uscita“. Quando Fabio Fazio ha provato a farle notare che la notizia emersa in questi giorni era legata al suo intervento tutte le sere sul palco con Samurai Jay con il brano “Ossessione”. Su questa domanda, però, Belen si è limitata a dire: “Posso dire solo la cosa ufficiale, ovvero che sarò nella serata delle cover”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Belen Rodriguez misteriosa sul duetto a Sanremo con Samurai Jay e fa chiarezza sul rapporto oggi con Maria De Filippi

Samurai Jay salirà sul palco del Teatro Ariston per cantare Baila Morena, accompagnato da Belen Rodriguez e Roy Paci.

Samurai Jay fa il suo debutto a Sanremo 2026 con il brano “Ossessione”.

