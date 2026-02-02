Belen Rodriguez torna a parlare del suo tatuaggio e del suo rapporto con gli uomini belli. La showgirl argentina è stata ospite a Che Tempo Che Fa e ha spiegato che alcuni uomini belli li ha aiutati, senza però voler tornare come cantante a Sanremo. La Rodriguez ha anche scherzato sulla sua farfallina, senza nascondere i dettagli.

Belen Rodriguez è stata ospite di Che Tempo Che Fa per presentare la nuova edizione di Only Fun - Comico Show, in partenza su Nove il prossimo 5 febbraio, che conduce insieme ai Panpers. La showgirl argentina si è prima accomodata sulle poltrone della trasmissione di Che Tempo Che Fa ed è poi rimasta al Tavolo dove, tra le risate e lo stupore degli altri ospiti, ha raccontato di quella volta in cui ha rubato un nano da giardino al Parco Sempione di Milano: "Ma poi l'ho riportato subito". Insieme a Fabio Fazio ha ripercorso una carriera iniziata 20 anni fa, durante i quali ha incontrato e si è innamorata di tanti uomini belli, come le ha sottolineato il conduttore, "ma qualcuno l'ho anche aiutato" ha aggiunto Belen sorridendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belen Rodriguez: "Io con uomini belli? Alcuni li ho aiutati. E il mio tatuaggio farfallina ora è..."

Approfondimenti su Belen Rodriguez

Ultime notizie su Belen Rodriguez

Argomenti discussi: Emma, De Martino e le corna con Belén: La mia carriera rallentò. E svela perché non torneranno mai insieme; Emma Marrone non vuole tornare con Stefano De Martino (anche se è l'ex che l'ha fatta più ridere); Belen Rodriguez via dalla tv per colpa di Maria De Filippi: cosa ha detto Fabrizio Corona; Fabrizio Corona accusa Maria De Filippi per l'uscita di Belen Rodriguez da Mediaset: Così Belen ha perso il lavoro.

Anticipazioni tv della settimana: arriva «L’invisibile» con Lino Guanciale e «Only Fun» con Belen RodriguezIn questa settimana televisiva, dal 2 all’8 febbraio, da segnalare su Rai Uno la miniserie L’invisibile -La cattura di Matteo Messina Denaro ... msn.com

Belen: Quattro anni difficili. Non ho ancora il passaporto italianoBelen Rodriguez racconta a Che tempo che fa quattro anni difficili tra attacchi di panico, fragilità personali e il ritorno a Sanremo 2026 ... corrieredellosport.it

#BelenRodriguez parla benissimo di #MariaDeFilippi e smentisce di fatto #FabrizioCorona Corona nell'ultima puntata di Falsissimo ha raccontato che la De Filippi avrebbe cacciato Belen da #TusiqueVales e di fatto da Mediaset perché la showgirl argentina a - facebook.com facebook

“Ogni volta che parlavo con Maria mi evolvevo”. - Belen Rodriguez a #CTCF x.com