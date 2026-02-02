Belen Rodriguez ha aperto il suo cuore durante la trasmissione di ieri sera a Che tempo che fa. La showgirl ha raccontato per la prima volta il momento più difficile della sua vita, un periodo di sofferenza emotiva e forte fragilità mentale. La sua sincerità ha sorpreso i numerosi spettatori che non si aspettavano di vedere un lato così vulnerabile di lei.

Belen Rodriguez ha raccontato per la prima volta, in diretta a Che tempo che fa, un periodo cruciale della sua vita segnato da sofferenza emotiva e fragilità mentale. L’evento, trasmesso il 1° febbraio 2026 su Rai 3, ha visto la showgirl argentina tornare in studio dopo anni di assenza, rivelando con sincerità un capitolo buio durato circa quattro anni. Non ha nascosto il peso di quegli anni, definiti “i più difficili” della sua esistenza, durante i quali ha affrontato attacchi di panico che hanno minato la sua stabilità emotiva. Il momento più intenso è stato un evento pubblico in cui, nonostante lo stato di confusione causato da farmaci assunti per gestire l’ansia, ha deciso di proseguire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belen racconta il periodo più buio della sua vita in diretta a Che tempo che fa

