Gli americani di Beautiful si preparano a un cambiamento. Dopo aver visto entrare nuovi personaggi, ora si parla di un possibile addio a Zende Forrester Dominguez, uno dei volti più noti della soap. I fan sono in attesa di scoprire se il suo personaggio lascerà definitivamente la scena o se rimarrà ancora tra i protagonisti. La notizia si diffonde tra le anticipazioni americane, mentre in Italia la soap continua a sorprendere con nuovi ingressi.

Mentre gli spettatori italiani di Beautiful sono intenti a dare il benvenuto a nuovi attori nel cast, quelli americani iniziano a temere di veder sparire un altro dei volti storici. Zende infatti, appare sempre meno frequentemente nelle trame della serie a stelle e strisce, e il nome dell’attore che lo interpreta ( Delon De Metz ) è scomparso dai titoli di coda di The Bold and the Beautiful. Zende scompare dalle trame di Beautiful?. Non possiamo certo definirlo un personaggio centrale di Beautiful, visto che anche in passato il figlio di Kristen Forrester è stato ben poche volte protagonista. In futuro tuttavia, la sua presenza potrebbe farsi ancor più sporadica, o addirittura sparire del tutto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni americane: addio a Zende Forrester Dominguez?

Approfondimenti su Beautiful Forrester

Nelle prossime puntate di Beautiful, la famiglia Forrester si troverà al centro di una scoperta che cambierà tutto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Beautiful Forrester

Argomenti discussi: Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Rosa e Marcello addio? La coppia sempre più in crisi; Anticipazioni Beautiful, un clamoroso ritorno nel cast; Anticipazioni Forbidden Fruit del 27 gennaio 2026: L’addio commovente di Alihan e Zeynep; Uomini e donne, perché Arcangelo ha detto addio al parterre: poche emozioni in studio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy stana Hope, non le permetterà di rovinare tutto!Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy ha scoperto che Hope le ha voltato le spalle e sta facendo esattamente il contrario di quello che le ha chiesto. La Forrester si è scatenata contro la sua ... comingsoon.it

Beautiful Anticipazioni Americane: molto clamore per nulla per Thomas e Hope, la Hope for the Future è di nuovo sparita!Thomas è di nuovo sparito dalla circolazione anche nelle puntate americane di Beautiful e Hope non parla più della sua collezione. Possibile che i due facciano tanto clamore per nulla e alla fine si d ... msn.com

Nel primo caso dobbiamo aspettarci che il suo Zende continui di tanto in tanto ad apparire in scena e, in effetti, non è da escludere che in futuro possa rientrare nel cast fisso (non è una novità che per un periodo un dato personaggio e il suo interprete vengan - facebook.com facebook