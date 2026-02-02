Beatrice Antolini ha portato grande emozione al Salotto Muzika di Bologna. Venerdì sera, il pubblico si è lasciato coinvolgere dal suo concerto intimo e intenso, svelando una voce autentica e un repertorio che tocca le corde più profonde. Lo spazio Efesto in via Castiglione si è riempito di note sensibili, e l’artista ha regalato un’ora di musica semplice ma coinvolgente.

Beatrice Antolini ha incantato il pubblico del Salotto Muzika, evento in programma venerdì 6 febbraio 2026 presso lo spazio Efesto in via Castiglione a Bologna, con un concerto che ha unito intimità e profondità emotiva. La cantautrice, nota per la sua scrittura raffinata e la voce dal timbro caldo e intenso, ha presentato in anteprima live alcune tracce del suo nuovo album, *Iperborea*, uscito a gennaio per La Tempesta DischiOrangle Records con la distribuzione Virgin. Il disco, il sesto della sua carriera, segna un ritorno dopo sei anni da *L’AB* e due da *Il Grande minimo solare*, e si distingue per l’unità creativa: ogni brano è stato scritto, arrangiato e prodotto da Antolini stessa, confermando la sua posizione di artista a tutto tondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beatrice Antolini incanta con il suo repertorio al Salotto Muzika, tra note sensibili e voce autentica.

Approfondimenti su Beatrice Antolini

Questa sera Beatrice Antolini sale sul palco del

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

le 3 Grazie, Micol Fargion, Beatrice Antolini e Ilenia Barnabe', 3 persone speciali che amo.

Ultime notizie su Beatrice Antolini

Beatrice Antolini, l'album Iperborea: Le persone temono la bellezza che io perseguoBeatrice partiamo dalla storia di Iperborea e dalla scelta di ricorrere alla lingua italiana. Già avevo pubblicato un brano nel 2022, Il Grande Minimo Solare, che è un po' un prequel di Iperborea ... tg24.sky.it

Avete tempo fino al 31 Gennaio per iscrivervi alla sezione TESTO CANZONE della XXV edizione. I tre brani vincitori riceveranno un contributo per la registrazione, promozione e distribuzione con Sorridi Music In Giuria Gnut, Beatrice Antolini e Luca Fol (vincit x.com

COGNATE A PASSEGGIO! Passeggiata parigina per Beatrice Borromeo Casiraghi e Tatiana Santo Domingo Casiraghi di ritorno dalla sfilata Dior Haute Couture. Affiatate, le due sono mogli di due fratelli, Pierre e Andrea Casiraghi e nuore della principessa C - facebook.com facebook