beatrice antolini incanta con il suo repertorio al salotto muzika tra note sensibili e voce autentica

2 feb 2026

Beatrice Antolini ha portato grande emozione al Salotto Muzika di Bologna. Venerdì sera, il pubblico si è lasciato coinvolgere dal suo concerto intimo e intenso, svelando una voce autentica e un repertorio che tocca le corde più profonde. Lo spazio Efesto in via Castiglione si è riempito di note sensibili, e l’artista ha regalato un’ora di musica semplice ma coinvolgente.

Beatrice Antolini ha incantato il pubblico del Salotto Muzika, evento in programma venerdì 6 febbraio 2026 presso lo spazio Efesto in via Castiglione a Bologna, con un concerto che ha unito intimità e profondità emotiva. La cantautrice, nota per la sua scrittura raffinata e la voce dal timbro caldo e intenso, ha presentato in anteprima live alcune tracce del suo nuovo album, *Iperborea*, uscito a gennaio per La Tempesta DischiOrangle Records con la distribuzione Virgin. Il disco, il sesto della sua carriera, segna un ritorno dopo sei anni da *L’AB* e due da *Il Grande minimo solare*, e si distingue per l’unità creativa: ogni brano è stato scritto, arrangiato e prodotto da Antolini stessa, confermando la sua posizione di artista a tutto tondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

