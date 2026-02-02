Bastoni spiega il mancato saluto alla curva | Vogliamo trasmettere agonismo sano

Dopo la partita tra Cremonese e Inter, Alessandro Bastoni ha spiegato perché non ha salutato i tifosi della curva. Il difensore nerazzurro ha detto che la squadra vuole trasmettere un’immagine di agonismo sano, evitando gesti che possano essere fraintesi. Bastoni si è detto soddisfatto della vittoria, anche se la sua prestazione non è stata perfetta.

Bastoni. Oltre a Cristian Chivu e Piotr Zielinski, a parlare al termine di Cremonese-Inter è stato anche Alessandro Bastoni, che ha analizzato la vittoria conquistata nonostante una prestazione non impeccabile. " Non siamo stati la miglior Inter dal punto di vista qualitativo, ma portare a casa anche partite sporche come questa è un bel segnale ". Il giocatore ha poi sottolineato l'importanza del lavoro del mister sul suo approccio in campo: " Il mister ha lavorato tanto sul mio atteggiamento. La mia qualità maggiore è portare palla, ma voglio crescere anche dal punto di vista della cattiveria e della concretezza ".

