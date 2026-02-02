Bastonate a morte e prese a calci | Report svela come vengono uccise le anatre malate in un allevamento

Una puntata di Report trasmette immagini dure di un allevamento avicolo. Giulia Innocenzi, con la sua associazione Food for Profit, mostra come alcune anatre malate vengono uccise con bastonate e calci. Le immagini rivelano anche galline che vivono tra i cadaveri di altri uccelli all’interno di un’altra azienda. La trasmissione, andata in onda il 1° febbraio, mette in luce le condizioni spesso crudeli in cui vengono tenuti gli animali.

Giulia Innocenzi, con la sua associazione Food for Profit, ha realizzato un servizio per la puntata di Report andata in onda il 1° febbraio in cui vengono mostrate delle oche prese a bastonate per essere eliminate all'interno di un allevamento e altre immagini in cui si vedono galline che vivono tra i cadaveri dei loro simili all'interno di un'altra azienda avicola. Ciò che avviene va al di là di qualsiasi previsione normativa e mostra ancora quanta ipocrisia ci sia dietro la tutela del benessere animale e con buona pace del concetto di "One Health".🔗 Leggi su Fanpage.it

Una serie di anatre sono state uccise a bastonate in un allevamento colpito da influenza aviaria.

Il servizio di Report ha mostrato in anticipo un video choc di Food for Profit, dove si vedono anatre uccise a bastonate.

Bastonate per far fuori le anatre È allarme influenza aviaria negli allevamenti italiani. In queste immagini, raccolte da Food For Profit e che possiamo mostrarvi in esclusiva, si vedono gli operai che ammazzano a bastonate le anatre che non sono morte con il - facebook.com facebook