Bassa Valmarecchia +17% di pattuglie della Municipale Oltre 300 controlli per prevenire i furti

La Polizia locale della Bassa Valmarecchia ha aumentato le pattuglie del 17% rispetto all’anno precedente. In tutto, nel 2025, sono stati effettuati 1.746 servizi di pattuglia, con 268 in più rispetto al 2024. La media è di quasi cinque turni al giorno, con l’obiettivo di tenere sotto controllo il territorio e prevenire i furti. In questi dodici mesi, le forze dell’ordine hanno eseguito oltre 300 controlli, concentrandosi soprattutto sulla prevenzione dei reati.

Nel 2025 l'attività della Polizia locale della bassa Valmarecchia si chiude con una media di 4,78 pattuglie al giorno sul territorio Con 1.746 i servizi di pattuglia complessivi fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, ben 268 in più dei dodici mesi precedenti, l'attività della Polizia locale della bassa Valmarecchia si chiude con una media di 4,78 pattuglie al giorno sul territorio. Di queste 304 pattuglie sono state dedicate all'attività mirata di prevenzione furti: 204 a Santarcangelo, 89 a Verucchio e 11 a Poggio Torriana, per un totale di quasi una al giorno, in crescita rispetto al 2024.

