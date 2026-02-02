baskin bella esperienza per i ragazzi della ies sport pisa nel quadrangolare di livorno

I ragazzi della IES Sport Pisa hanno partecipato a un quadrangolare di Baskin a Livorno, vivendo un’esperienza intensa e divertente. La squadra, chiamata gli Angeli con un’ala sola, ha affrontato diverse partite, mettendo in mostra impegno e passione. La giornata è stata un’occasione per i giovani di confrontarsi con altre squadre e migliorare le loro capacità.

Pisa, 2 febbraio 2026 – Importante kermesse di Baskin per la IES Sport Pisa, con il gruppo Angeli con un'ala sola. Si tratta di una disciplina sportiva bellissima e affascinante, veramente inclusiva, in cui giocano contemporaneamente normodotati e disabili con qualsiasi disabilità, assolutamente da vedere e provare. La squadra guidata da Paolo Campani e Antonio Rossi ha partecipato a Livorno, nel fine settimana, per il secondo anno consecutivo, al quadrangolare organizzato dalla squadra Happy Baskin, creata da Fulvio Tasca e Andrea Falleni, con cui la gli Angeli con un'ala sola hanno una fattiva collaborazione, oltre ad una grandissima stima ed amicizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il weekend sportivo a Pisa ha visto disputarsi due incontri di rilievo nella Divisione Regionale 2 di basket, girone toscano.

