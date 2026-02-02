Basket vittoria sofferta contro Jesi per la Benacquista Latina La decide Pastore nel finale

La Benacquista Latina Basket batte Jesi in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. La squadra di casa riesce a portare a casa la vittoria grazie a un canestro decisivo di Pastore nel finale. La gara si è decisa negli ultimi istanti, con i giocatori che hanno dato il massimo per ottenere i due punti.

La tripla del capitano mette il sigillo su una partita intensa e combattuta. Due punti preziosi in chiave classifica E’ una vittoria preziosa quella conquistata dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket contro la General Contractor Jesi, decisa soltanto nei secondi finali. Dopo un primo tempo di grande qualità, chiuso con un ampio vantaggio, i nerazzurri hanno saputo resistere al ritorno deciso dei marchigiani nella ripresa, mantenendo lucidità e carattere nei momenti più delicati. A mettere il sigillo sul successo pontino è stata la tripla di capitan Andrea Pastore a 12” dalla sirena, che ha fatto esplodere il Palasport di Cisterna e fissato il punteggio finale sul 77-73.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La Benacquista Latina continua il suo ottimo momento, conquistando la terza vittoria consecutiva.

La Benacquista Latina Basket ha conquistato una vittoria in rimonta contro Ravenna nella partita casalinga.

La partita tra Benacquista Latina e Umana San Giobbe Basket, inizialmente prevista per la scorsa domenica 25 gennaio e non disputata per impraticabilità di campo, è stata rinviata a mercoledì 25 marzo alle ore 20:30 al Palasport di Cisterna di Latina. - facebook.com facebook

Benacquista Latina: la partita contro Chiusi non si è disputata x.com