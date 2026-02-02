La Virtus Bologna perde Alessandro Pajola a causa di un infortunio al ginocchio. Dopo la sconfitta contro Trento, il giocatore deve sottoporsi a un’operazione e potrebbe stare fuori a lungo. La squadra si trova di nuovo a fare i conti con un problema fisico importante.

Altra tegola per la Virtus Bologna dopo la sconfitta interna contro Trento in Serie A: il club felsineo perde per infortunio Alessandro Pajola, che dovrà operarsi al ginocchio sinistro e dunque rischia di restare fuori abbastanza a lungo. Il cestista era da tempo dolorante all’articolazione, ed il perdurare della condizione ne aveva ridotto le funzionalità: ulteriori esami strumentali hanno fatto emergere una lesione al menisco esterno, che necessita di intervento chirurgico. Soltanto dopo l’operazione, alla quale l’atleta si sottoporrà nei prossimi giorni, potranno essere definiti i tempi di recupero dall’infortunio, e così la Virtus Bologna rischia di rimanere senza una pedina importante in un momento delicato della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna perde Alessandro Pajola: infortunio e operazione

Approfondimenti su Virtus Bologna

La Virtus Bologna dovrà fare a meno di Luca Vildoza a causa di un infortunio, in una settimana caratterizzata da doppio impegno in Eurolega.

Mancano pochi minuti all’inizio di Monaco-Virtus Bologna, partita valida per l’Eurolega 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Virtus Bologna

Argomenti discussi: Vildoza glaciale, la Virtus Bologna sbanca Monaco; Virtus Bologna - Aquila Trento, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Follia Virtus: spreca il +17 e si arrende a Trento. Coach Ivanovic: Concentrazione da piccola squadra; Virtus Bologna-Aquila Trento: la diretta testuale.

Basket, la Virtus Bologna perde Alessandro Pajola: infortunio e operazioneAltra tegola per la Virtus Bologna dopo la sconfitta interna contro Trento in Serie A: il club felsineo perde per infortunio Alessandro Pajola, che dovrà ... oasport.it

Basket, tegola per la Virtus Bologna: Alessandro Pajola si opera al menisco????$8??u?^?A???Zx???p?M4???k?u0018??*?u0011,?u000eu0017?h?7???xu0017. sport.sky.it

TRENTO SI REGALA UNA SERATA DA SOGNO: SCONFITTA LA VIRTUS BOLOGNA In rimonta il colpaccio della Dolomiti Energia Trentino. Il tiro di Hackett per la parità si spegne sul ferro. Secondo stop casalingo in campionato per le Vnere. Finale: https: - facebook.com facebook

3Q: Virtus Olidata Bologna-Dolomiti Energia Trentino 72-63 Edwards 21, Niang 13, Alston Jr. 12 x.com