Basket la Virtus Bologna perde Alessandro Pajola | infortunio e operazione

La Virtus Bologna perde Alessandro Pajola a causa di un infortunio al ginocchio. Dopo la sconfitta contro Trento, il giocatore deve sottoporsi a un’operazione e potrebbe stare fuori a lungo. La squadra si trova di nuovo a fare i conti con un problema fisico importante.

Altra tegola per la Virtus Bologna dopo la sconfitta interna contro Trento in Serie A: il club felsineo perde per infortunio Alessandro Pajola, che dovrà operarsi al ginocchio sinistro e dunque rischia di restare fuori abbastanza a lungo. Il cestista era da tempo dolorante all’articolazione, ed il perdurare della condizione ne aveva ridotto le funzionalità: ulteriori esami strumentali hanno fatto emergere una lesione al menisco esterno, che necessita di intervento chirurgico. Soltanto dopo l’operazione, alla quale l’atleta si sottoporrà nei prossimi giorni, potranno essere definiti i tempi di recupero dall’infortunio, e così la Virtus Bologna rischia di rimanere senza una pedina importante in un momento delicato della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

