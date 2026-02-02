Basket la IES Pisa lotta ma perde a Ponsacco in Divisione Regionale 2
La Devitalia IES Pisa perde in casa di Ponsacco nel derby di Divisione Regionale 2. La squadra pisana lotta, ma alla fine non riesce a portare a casa i due punti. La partita si gioca davanti a un pubblico caldo, con i padroni di casa che riescono a sfruttare al meglio il vantaggio casalingo. La IES prova a reagire, ma commette troppi errori e lascia spazio agli avversari. Alla fine, il punteggio sorride ai locali, e Pisa torna a casa con le mani vuote.
Pisa, 2 febbraio 2026 – Niente da fare per la Devitalia IES, nel derby di Ponsacco della seconda giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. I ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri sono rimasti incollati ai padroni di casa per tre quarti, cedendo nettamente solo nel finale.. LA CRONACA – Partiti a rilento nel primo quarto, concedendo 4 rimbalzi offensivi agli avversari ( 10-2 ), i blues hanno recuperato, chiudendo sotto di un canestro ( 17-15 ). Nel secondo periodo la differenza di stazza fisica e l’interpretazione dei contatti della coppia arbitrale penalizza non poco gli uomini di Campani, al riposo con uno svantaggio colmabile ( 33-28 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
